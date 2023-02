Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles ? Possible mais pas de confirmation officielle

Volodymyr Zelensky viendra peut-être jeudi à Bruxelles pour une intervention en séance plénière extraordinaire du Parlement européen. Mais l'information n'est pas confirmée de manière officielle, ni par le cabinet du Premier ministre, ni par la mission de l'Ukraine auprès de l'Union européenne, contrairement à ce que nous annoncions précédemment sur base d'une information de la VRT. La participation du président ukrainien au sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’UE n’est pas non plus confirmée.

Volodymyr Zelensky, dont ce serait la première visite à Bruxelles depuis l’agression de son pays il y a près d’un an par la Russie, a reçu il y a quelque temps déjà une "invitation ouverte" de l’Union européenne (UE) à visiter la capitale de l’UE.

Cette visite interviendrait une semaine après le sommet UE-Ukraine au cours duquel le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont rendus à Kiev.

Volodymyr Zelensky était à Washington le 22 décembre dernier, réservant aux États-Unis sa première sortie de son pays depuis le début de l’agression russe en février 2022.