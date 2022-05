Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne veut plus voir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce lundi ne plus vouloir avoir affaire au Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Et pour cause, le Premier ministre tenterait selon lui de bloquer la vente par les Etats-Unis d'avions de chasse F-16 à la Turquie.

"Nous étions convenus de ne pas impliquer de pays tiers dans notre différend avec lui. Malgré cela, la semaine dernière, il est allé aux Etats-Unis et a parlé au Congrès et les a prévenus qu'ils ne devaient pas nous donner de F-16", a déclaré Recep Tayyip Erdogan au cours d'une conférence de presse après la réunion hebdomadaire de son conseil des ministres.

"Il n'existe plus pour moi. Je n'accepterai jamais de le rencontrer. Nous allons poursuivre notre chemin avec des

responsables politiques honorables", a-t-il ajouté.