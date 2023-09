Le président turc Erdogan a rencontré à New York le Premier ministre israélien Netanyahu sur fond de réchauffement diplomatique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré à New York le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, pour lequel "les relations entre les deux pays s’améliorent".

Après plus d’une décennie de tensions, les liens entre la Turquie et Israël ont connu un réchauffement avec une série de visites à un haut niveau, dont celle du président de l’Etat hébreu Isaac Herzog à Ankara l’an dernier. M. Erdogan avait notamment félicité Benjamin Netanyahu à l’issue de sa victoire aux élections de décembre.

Au cours de la rencontre de mardi à la Maison turque de New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, "les deux dirigeants ont décidé de continuer à promouvoir les relations bilatérales en matière de commerce, d’économie, et d’énergie", a fait savoir le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué. Ils ont également évoqué des "dossiers régionaux et internationaux, dont la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite", a-t-il précisé.

Ce dernier pays ne reconnaît pas Israël et n’a pas adhéré aux accords d’Abraham de 2020, négociés par les Etats-Unis, qui ont permis à l’Etat israélien de normaliser ses relations avec notamment deux voisins du royaume saoudien, les Emirats arabes unis et Bahreïn.

Les relations entre les deux pays s’étaient tendues en 2010 après l’assaut meurtrier des forces israéliennes contre un navire turc qui acheminait de l’aide dans la bande de Gaza, un territoire palestinien sous blocus israélien.

Un bref dégel avait eu lieu entre 2016 et 2018, avant que la mort d’une cinquantaine de Palestiniens tués par l’armée israélienne à Gaza ne provoque le rappel par la Turquie de son ambassadeur à Tel-Aviv et le renvoi de l’ambassadeur israélien à Ankara.