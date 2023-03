Le président serbe Aleksandar Vucic promet de ne jamais reconnaître le Kosovo

Le président serbe Aleksandar Vucic a promis de ne jamais reconnaître le Kosovo, après avoir refusé de signer un pacte promu par l’Union européenne (UE) visant à normaliser les relations entre les deux anciens ennemis.

Les dirigeants serbe et kosovar se sont retrouvés lundi à Bruxelles après d’intenses pressions de l’Union européenne pour s’accorder sur un plan fixant le cadre d’une potentielle "reconnaissance de facto" et d’une normalisation des relations entre les deux parties. Malgré les assurances de responsables européens sur le feu vert donné par les deux rivaux à un accord de principe, les discussions n’ont pas abouti, Pristina et Belgrade s’imputant mutuellement la responsabilité de l’impasse et déclarant que de nombreux points restaient à régler. Le chef de l’État serbe s’est adressé mardi soir à son opinion publique en déclarant qu’il ne reconnaîtrait jamais le Kosovo et n’avait aucune intention d’aider ce territoire à entrer aux Nations unies. "Tant que je serai président, je ne signerai ni n’accepterai une reconnaissance officielle ou officieuse du Kosovo ou que le Kosovo rejoigne l’ONU", a-t-il déclaré à la télévision serbe.

La Serbie refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province dont la population est en grande majorité albanaise. Depuis la guerre meurtrière entre rebelles indépendantistes albanais et forces serbes, qui prit fin avec des bombardements de l’Otan à la fin des années 1990, les relations entre Pristina et Belgrade sont tendues.