Le président sénégalais devrait se rendre en Russie et en Ukraine au nom de l’Union africaine

Le président sénégalais Macky Sall a indiqué dimanche qu’il se rendrait prochainement en Russie et en Ukraine au nom de l’Union africaine dont il assume actuellement la présidence.

M. Sall a déclaré lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz qu’il avait reçu mandat de l’Union africaine pour effectuer ce voyage. La Russie avait adressé une invitation en ce sens, a-t-il dit.

Le déplacement, initialement prévu le 18 mai, n’a pu avoir lieu "pour des raisons de calendrier", et il a proposé de nouvelles dates, a-t-il rapporté.

"Dès que c’est fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, et aussi à Kiev, et nous avons aussi accepté de réunir l’ensemble des chefs d’Etat, qui le souhaitent, de l’Union africaine, avec le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky, qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d’Etat africains", a-t-il dit.

"Cela aussi sera fait dans les semaines à venir", a-t-il ajouté.