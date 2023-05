Le président Paul Van den Bulck au cœur de nouvelles tensions à l’Union belge

L’Union belge ne s’apparente pas vraiment à un long fleuve tranquille. Deux mois après le départ mouvementé du CEO Peter Bossaert, c’est le président Paul Van den Bulck qui est au centre des critiques.



Le Comité de direction a envoyé une lettre au membre du conseil d’administration de la fédération belge de football ce mardi. Le but de ce courrier ? Les relations délicates avec un président.



Paul Van den Bulck est jugé "trop présent", selon Het Laatste Nieuws. Le comité estime que "l’ingérence" du président ne permet pas de "poursuivre le travail effectué ces dernières années", complète Het Nieuwsblad. Et le quotidien de préciser que deux membres du comité exécutif sont actuellement en arrêt de travail pour "raisons médicales".



Avec cette lettre, le Comité de direction demande "un retour à la normale et à des conditions de travail plus épanouissantes", écrit Le Soir.



Nommé il y a moins d’un an, Van den Bulcke a œuvré à l’éviction de Bossaert. Le voilà à son tour sous pression. Le Soir rapporte également qu'une réunion du Conseil d'administration est prévue ce mercredi matin et qu'un vote pourrait avoir lieu.



Une majorité simple (cinq voix contre quatre) serait suffisante pour écarter Van den Bulck jusqu'à l'Assemblée générale du 22 juin.