Le président égyptien al-Sissi est à Bruxelles : des manifestants des droits de l’homme donnent de la voix

Ramy Saath, défenseur des droits humains, était aussi présent sur place (ci-dessus). L’homme, Palestinien, emprisonné durant plus de deux ans en Egypte à cause de son militantisme avait été libéré en janvier dernier. Il revit la lumière du jour après plus de 900 jours de détention. Dernièrement, il racontait à l’AFP avoir subi des "traitements inhumains" avec "18 à 32 personnes dans une cellule de 23 m2" et "très peu de nourriture".

Aujourd’hui à Bruxelles, l’homme défend notamment une figure centrale de la révolte en 2011 en Egypte, Alaa Abdel Fattah. Ce dernier est en détention provisoire après a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal d’exception du Caire pour "diffusion de fausses informations". Ils demandent aussi, à l'instar d'Amnesty International, la libération d'Ahmed Samir Santawy, âgé de 29 ans. L'étudiant en Master de sociologie et d’anthropologie à Vienne en Autriche, avait été arrêté le 1er février par les autorités alors qu'il était en visite en Egypte, son pays d'origine, pour rendre visite à sa famille. L'étudiant avait notamment mené des recherches sur les droits sexuels et reproductifs en Égypte dans le cadre de ses études.