Le président du Parlement ukrainien en Belgique : « Les Ukrainiens souhaitent une réponse favorable à la demande d’adhésion de leur pays à l’UE »

Sans ce soutien, le prix à payer par chaque citoyen européen serait bien plus important

"La Chambre s’est toujours positionnée en soutien à l’Ukraine", a rappelé Eliane Tillieux. "Nous avons adopté une résolution pour condamner l’invasion de la Fédération de Russie en Ukraine. Nous avons adopté une seconde résolution relative à la poursuite d’une enquête pénale internationale sur les actes de violence sexuelle commis dans le cadre du conflit armé en Ukraine. La Communauté internationale doit se lever pour trouver des solutions".

Pour le président du parlement ukrainien, "il n’est pas simplement important que l’Ukraine puisse obtenir la victoire dans cette guerre, mais que la Russie puisse être aussi condamnée par un tribunal international, pour tous les dommages qu’elle a causé à l’Ukraine. L’Ukraine aspire à la justice".

Ruslan Stefanchuk a aussi remercié la Belgique pour son soutien militaire. "La Belgique fait énormément dans ce domaine. Je suis très reconnaissant pour le soutien militaire de nos partenaires belges. Et pour la pression très forte qu’exercent les sanctions, qui permettent d’atténuer un peu le potentiel militaire de l’agresseur". Avant d’ajouter : "Nous comprenons très bien que cela crée une pression sur les contribuables de l’union européenne. Mais croyez-moi, sans ce soutien, le prix à payer par chaque citoyen européen serait nettement plus important". Et confiant il ajoute : "Chaque jour qui passe, nous rapproche de la victoire".

Pour finir, le président du Parlement ukrainien, a invité son homologue belge, Eliane Tillieux, en Ukraine. "Vous nous avez réservé un accueil très chaleureux et j’espère pouvoir vous rendre la pareille, le plus rapidement possible".