Le président du Parlement ukrainien au Palais de la Nation : « Les Ukrainiens souhaitent une réponse favorable à la demande d’adhésion de leur pays à l’UE »

La présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tillieux, a rencontré ce lundi 13 juin, le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk. L’accueil était chaleureux sur le Péron du palais de la Nation. Une fois n’est pas coutume, le chef des représentants ukrainiens était en tenue militaire. Il était accompagné de la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Emine Dzhaparova. C’est elle qui est charge des questions d’intégration européenne, l’un des enjeux majeurs de cette visite à Bruxelles, dans le cadre d’une tournée européenne.

Ruslan Stefanchuk est venu plaider l’obtention pour son pays du statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. La Commission européenne devrait rendre son avis cette semaine, avant une décision qui sera prise lors du sommet européen, les 23 et 24 juin. "Les Ukrainiens souhaitent de tout cœur entendre une réponse favorable à la demande de candidature de leur pays à l’Union européenne", a déclaré Ruslan Stefanchuk.

"Nous avons beaucoup parlé des valeurs et des principes de l’Union européenne", a-t-il ajouté. "Nous en sommes arrivés à la conclusion que les Ukrainiens démontrent aujourd’hui, en sacrifiant leur propre vie, qu’ils se battent pour ces valeurs et ces principes. Nous avons aussi beaucoup parlé de la sécurité sur le continent européen. Parce que la guerre n’est pas seulement en Ukraine, elle est en Europe. Et personne ne peut dire qui sera le suivant".

Le peuple belge a ouvert aussi les portes de son cœur

Autres sujets abordés, lors de cette rencontre au Palais de la nation, le sixième train de sanctions de l’UE en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le soutien militaire belge à l’Ukraine, la relance et la reconstruction de l’Ukraine ainsi que l’accueil des réfugiés en Belgique.

La réunion a débuté par la présentation d’une Asbl qui récolte des fonds en Belgique en faveur des ukrainien.n.es. "Je saisi cette occasion pour remercier le peuple belge, pour tout le soutien qu’il apporte à notre pays", a souligné Ruslan Stefanchuk. "Je constate que le peuple Belge n’a pas seulement ouvert les portes de ses maisons aux ukrainiens, il a ouvert aussi les portes de son cœur".

Après 109 jours de guerre en Ukraine, l’offensive russe se concentre dans l'Est. Dans un rapport publié ce lundi, Amnesty International accuse la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils ont péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv (nord-est), menées notamment avec des bombes à sous-munitions. Tandis que l'ONU recense plus de 6,5 millions de réfugiés à l'étranger, dans l'immense majorité des femmes et des enfants.