Візит Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Бельгії - Le Président du Parlement d'Ukraine en visite en Belgique

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraineГолова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в понеділок, 13 червня прибув до Бельгії в рамках великого робочого візиту. Зокрема він зустрівся з головою бельгійського парламенту Еліан Тільйо. Під час зустрічі обговорювалась подальша співпраця між Україною та Бельгією, а ще Руслан Стефанчук висловив "велику вдячність за неймовірну допомогу Бельгії та підтримку України". Головним питанням під час зустрічі було отримання Україною статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу, яке буде вирішуватись 23-24 червня.

Руслан Стефанчук також завітав до студії RTBF-Україна, щоб поспілкуватись та особисто побачити українське радіо в Бельгії. Під час інтерв'ю нам вдалось зокрема дізнатися:

Які шанси в України отримати статус країни-кандидата?

Чи достатній рівень допомоги Україні від Бельгії?

Яка ситуація в Україні та чи варто повертатися українцям?

Чи докладаються зусилля для деокупації Херсонської області?

Яка ситуація в місцях, де тривають активні бойові дії?



Повне інтерв'ю та відповіді на всі запитання ви зможете послухати на радіо RTBF-Україна, та на нашому сайті, сьогодні о 17:00 за бельгійським часом.

