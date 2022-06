Візит Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Бельгії - Le Président du Parlement d'Ukraine en visite en Belgique

Le Président du Parlement d'Ukraine Ruslan Stefanchuk, est arrivé en Belgique ce lundi 13 juin, dans le cadre d'une importante visite de travail. Il a notamment rencontré la Présidente du Parlement belge, Eliane Tillieux. Au cours de la réunion, la poursuite de la coopération entre Ukraine et Belgique a été discutée, et Ruslan Stefanchuk a exprimé "une grande gratitude pour l'aide incroyable de la Belgique et le soutien à l'Ukraine". Le principal sujet de la réunion était le statut de l'Ukraine en tant que pays candidat à l'adhésion à l'UE, qui sera décidé les 23 et 24 juin prochains.

Ruslan Stefanchuk s'est également rendu dans le studio de RTBF-Ukraine pour parler et voir en personne la radio ukrainienne en Belgique. Au cours de l'entretien nous avons eu avec lui, nous avons pu aborder de nombreux thèmes :

Quelles sont les chances pour l'Ukraine d'obtenir le statut de pays candidat ?

Le niveau d'assistance à l'Ukraine depuis la Belgique est-il suffisant ?

Quelle est la situation en Ukraine et les Ukrainiens devraient-ils revenir ?

Des efforts sont-ils faits pour désoccuper la région de Kherson ?

Quelle est la situation là où les hostilités actives se poursuivent ?

L'intégralité de l'interview est disponible en ukrainien sur RTBF-Ukraine (sur le web, sur l'appli RTBF ou en radio DAB) aujourd'hui dès 17h00 heure belge.