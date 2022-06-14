Візит Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Бельгії - Le Président du Parlement d'Ukraine en visite en Belgique

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraineГолова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в понеділок, 13 червня прибув до Бельгії в рамках великого робочого візиту. Зокрема він зустрівся з головою бельгійського парламенту Еліан Тільйо. Під час зустрічі обговорювалась подальша співпраця між Україною та Бельгією, а ще Руслан Стефанчук висловив "велику вдячність за неймовірну допомогу Бельгії та підтримку України". Головним питанням під час зустрічі було отримання Україною статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу, яке буде вирішуватись 23-24 червня.
Руслан Стефанчук також завітав до студії RTBF-Україна, щоб поспілкуватись та особисто побачити українське радіо в Бельгії. Під час інтерв'ю нам вдалось зокрема дізнатися:
Які шанси в України отримати статус країни-кандидата?
Чи достатній рівень допомоги Україні від Бельгії?
Яка ситуація в Україні та чи варто повертатися українцям?
Чи докладаються зусилля для деокупації Херсонської області?
Яка ситуація в місцях, де тривають активні бойові дії?
Повне інтерв'ю та відповіді на всі запитання ви зможете послухати на радіо RTBF-Україна, та на нашому сайті, сьогодні о 17:00 за бельгійським часом.
http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraineГолова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в понеділок, 13 червня прибув до Бельгії в рамках великого робочого візиту. Зокрема він зустрівся з головою бельгійського парламенту Еліан Тільйо. Під час зустрічі обговорювалась подальша співпраця між Україною та Бельгією, а ще Руслан Стефанчук висловив "велику вдячність за неймовірну допомогу Бельгії та підтримку України". Головним питанням під час зустрічі було отримання Україною статусу країни-кандидата у члени Євросоюзу, яке буде вирішуватись 23-24 червня.
Le Président du Parlement d'Ukraine Ruslan Stefanchuk, est arrivé en Belgique ce lundi 13 juin, dans le cadre d'une importante visite de travail. Il a notamment rencontré la Présidente du Parlement belge, Eliane Tillieux. Au cours de la réunion, la poursuite de la coopération entre Ukraine et Belgique a été discutée, et Ruslan Stefanchuk a exprimé "une grande gratitude pour l'aide incroyable de la Belgique et le soutien à l'Ukraine". Le principal sujet de la réunion était le statut de l'Ukraine en tant que pays candidat à l'adhésion à l'UE, qui sera décidé les 23 et 24 juin prochains.
Ruslan Stefanchuk s'est également rendu dans le studio de RTBF-Ukraine pour parler et voir en personne la radio ukrainienne en Belgique. Au cours de l'entretien nous avons eu avec lui, nous avons pu aborder de nombreux thèmes :
Quelles sont les chances pour l'Ukraine d'obtenir le statut de pays candidat ?
Le niveau d'assistance à l'Ukraine depuis la Belgique est-il suffisant ?
Quelle est la situation en Ukraine et les Ukrainiens devraient-ils revenir ?
Des efforts sont-ils faits pour désoccuper la région de Kherson ?
Quelle est la situation là où les hostilités actives se poursuivent ?
L'intégralité de l'interview est disponible en ukrainien sur RTBF-Ukraine (sur le web, sur l'appli RTBF ou en radio DAB) aujourd'hui dès 17h00 heure belge.