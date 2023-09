Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, entarté lors d’une séance de dédicaces à Liège

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a été entarté en fin de matinée à la Fnac de Liège alors qu’il y tenait une séance de dédicace pour la sortie du dernier livre du journaliste Alain Van den Abeele, basé sur plusieurs entretiens avec le libéral.

"Un père et son fils patientaient depuis une trentaine de minutes dans la file lorsque l'individu le plus âgé a sorti une tarte d'une farde et a entarté le président", a expliqué le porte-parole du sénateur à l'agence Belga.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir l’auteur de l’entartage maintenu au sol par les services de sécurité du magasin. L’identité ainsi que les motivations de l’homme ne sont pour l’instant pas connues. Ce dernier qualifie cependant son action d'"acte politique".

Quelques instants plus tard, George-Louis Bouchez a entarté l’homme au sol, alors que celui-ci était immobilisé.