Le président du Kirghizstan appelle à l'unité face au Tadjikistan

"Nous continuons de faire des efforts pour régler les disputes à la frontière entre le Kirghizstan et le Tadjikistan avec des moyens uniquement pacifiques", a déclaré Sady Japarov lors de son adresse à la nation lundi.

"Pour le moment, les fusillades meurtrières à la frontière ont cessé", a-t-il poursuivi, dénonçant toutefois les "provocations sur les réseaux sociaux" visant à "créer la division entre nous et les pays voisins".

Nous demandons à notre peuple de garder son calme et de soutenir les initiatives des autorités et des forces armées à travers leur unité

"Nous demandons à notre peuple de garder son calme et de soutenir les initiatives des autorités et des forces armées à travers leur unité", a lancé le président kirghiz. Il a aussi assuré que l'Etat disposait de suffisamment de fonds pour payer les salaires des militaires et leur fournir l'équipement nécessaire, ainsi que pour financer la reconstruction des habitations détruites dans les affrontements.

"Notre potentiel militaire est à un tout autre niveau aujourd'hui (...) La preuve : ceux qui ont envahi nos terres ont reçu leur punition", a-t-il assuré.