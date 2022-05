Le président du festival de Cannes Pierre Lescure sur le cinéma belge : "Ce sont des films en prise directe avec la vie réelle"

Autre gros dossier : la présence de films de plateforme, comme Netflix. Contrairement à Cannes, le festival de Venise accepte en effet volontiers des films de plateforme, comme par exemple The Power of the Dog. Ce dossier peut-il encore évoluer à Cannes ? "Oui", selon le président du festival, "mais pas à n’importe quelle condition".

Il ajoute : "Je crois que chaque saison qui passe va nous rapprocher de conditions communes entre les plateformes et nous. Cette année, le conseil d’administration n’a pas souhaité qu’on invite quelques films de plateforme. Nous, nos conditions c’est que, au minimum, si un film de plateforme est sélectionné et s’il obtient un prix, il doit avoir une exposition en salle." Selon Pierre Lescure, "ça viendra" parce qu'"il y a des séries formidables sur les plateformes, mais les films qui sortent sur les plateformes restent moins dans l’histoire du cinéma parce qu’ils ont moins de rayonnement et de résonance."