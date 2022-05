Le président du CD&V demande des élections internes anticipées : Joachim Coens sur le départ

Dans un nouveau sondage commandé par la VRT et De Standaard, le CD&V deviendrait le plus petit parti de Flandre avec 8,7% des intentions de vote, soit moins que le PVDA (PTB).

Les chrétiens-démocrates enregistreraient un recul de 6,7 points par rapport à leur résultat lors des élections régionales flamandes de 2019. Compte tenu de la marge d’erreur, le CD&V peut toutefois échanger sa place avec les communistes et les verts de Groen. Selon ce sondage, le Vlaams Belang est la plus grande formation avec 22,9%, soit 4,5 points de plus qu’en 2019. La N-VA suit de près avec 22,4%, une estimation toujours en deçà de son résultat en 2019.

Vooruit enregistre la meilleure progression et pointe à la troisième place avec 15,5% des intentions de vote, soit 5,4 points de plus qu’en 2019. Ensuite, on retrouve l’Open Vld, juste au-dessus de la barre symbolique des 10% (10,2%) devant Groen, juste en dessous (9,4%). Le PVDA obtient 9,1% des intentions de vote.

Le président de la N-VA Bart De Wever est la personnalité politique flamande la plus populaire, devant le Premier ministre Alexander De Croo et le président de Vooruit Conner Rousseau.