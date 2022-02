Le Président des Etats-Unis, le Roi de la "tchatche", et le Maître des mots dans le prochain Grand Cactus !

Joe Biden à la Présidence des Etats Unis, les Jeux Olympiques d’hiver à Beijing, et le centenaire de l’anniversaire du regretté Raymond Devos, tel est le programme de l’émission de ce jeudi 10 février.

Le 20 janvier 2021, Joe Biden prenait ses fonctions de 46e Président des Etats-Unis. Un an plus tard, à presque 80 ans, où en est la popularité de celui qui était appelé à sauver le pays de l’ère Trump ? L’homme politique sera l’invité du Grand Cactus pour faire le point sur cette première année à la tête d’une des plus grandes puissances mondiales.

Il sera rejoint par l’outsider de la campagne présidentielle italienne, un certain Rocco Siffredi, qui n’hésitera pas à lui donner quelques conseils en matière de communication.

Les JO d’hiver ont débuté il y a quelques jours à Beijing, près de Pékin en Chine. Cette 23e édition, très controversée pour des raisons environnementales, mais aussi morales, est d’ailleurs boycottée diplomatiquement par plusieurs pays.

Mais la particularité de la compétition cette année, c’est évidemment les mesures sanitaires drastiques imposées dans le cadre de la pandémie de COVID 19. Comment le vivent les athlètes ? Un couple de patineurs artistiques, Ekatarina Charleroiski et Kiki Candelcarolo, s’exprimeront sur le sujet, au micro de Jérôme de Warzée.

Enfin, cette année, nous célébrons le centenaire de la naissance de Raymond Devos. Cet amoureux des mots, qui inspirent encore de nombreux comédiens, et humoristes aujourd’hui, reprendra vie dans le Grand Cactus avec un sketch inédit, en hommage à l’artiste, incarné par un de ses plus grands admirateurs, Fabian Le Castel.

James Deano sera en duplex depuis le centre de la bande dessinée à Bruxelles, pour présenter le nouveau passeport inspiré de la BD belge, en compagnie de la Ministre des affaires étrangères, Sophie Wilmès. L’envoyé spécial vous proposera aussi, en exclusivité, la nouvelle comédie musicale des frères Dardenne "La Laeken Land" inspirée de la vie de notre monarchie…

Retrouvez aussi les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier et le magazine "Enquêtes Intimes", qui partira à la rencontre de Michel, "mimétozombiephile", qui croit dur comme fer être un mort-vivant.

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 10 février dès 20h35 sur Tipik !