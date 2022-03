Le Président de l'Union Wallonne des Entreprises à Jeudi en Prime : des craintes pour la compétitivité des entreprises dans le contexte actuel

Cette semaine, le gouvernement wallon a conclu avec les syndicats, le patronat et les organisations environnementales un accord sur le Plan de Relance wallon. Il s’agit pour tous ces acteurs d’avancer ensemble pour redresser la Wallonie. 4 axes prioritaires autour desquels s’articulent une quarantaine de projets ont été retenus dans l’optique de concentrer les efforts et d’éviter le saupoudrage entre ministres.

C’est "un plan de relance sur lequel beaucoup d’argent est mis", reconnaît Pierre Mottet. C’est une "union sacrée". Le Plan sur la table tient compte "des critiques relativement convergentes" que les patrons wallons et les syndicats ont émises. Pour Pierre Mottet, ce plan, c’est l’occasion de ne plus "tirer chacun la corde de notre côté dans un plan de relance qui risque de faire du surplace" et "peut-être de développer une nouvelle culture d’interconnexion entre les syndicats, le monde patronal et le monde de l’environnement". "Si sur 50 ou 60%, on dit la même chose, à savoir qu’il faut plus d’activité économique en Wallonie, qu’il faut plus d’emplois de qualité et qu’il faut minimiser l’impact environnemental, c’est ça qui pour nous a fait la différence", ajoute Pierre Mottet.

Reste à financer ce plan de relance, en partie via des aides européennes, en partie en empruntant. Attention aux emprunts, avertit l’UWE, dans une Région Wallonne déjà fortement endettée, "à 200% de son budget et à 300% dans 5 à 10 ans avec cette situation-là", explique Pierre Mottet. "Tant qu’il y a des banquiers qui prêtent, on comprend que ce soit ça", explique Pierre Mottet. Mais pour les patrons wallons, il faudrait revoir le système. Le budget "base zéro" qui était annoncé au niveau du gouvernement wallon pourrait apporter des réponses. Il faut "un examen en profondeur des dépenses du gouvernement", demande Pierre Mottet, avec "une visibilité dans le futur entre les dépenses courantes d’un budget courant qui soit en équilibre et un budget d’investissement sur lequel on peut investir pour le futur". Car "si on prend de la dette que les générations futures vont devoir rembourser, ce ne serait pas éthique que ce soit pour des dépenses courantes", conclut Pierre Mottet.