Le président de l'Open Vld lance l'opération de renouveau du parti libéral flamand

Le président de l'Open Vld Egbert Lachaert a donné samedi, lors de la réception numérique de Nouvel An de son parti, le coup d'envoi d'une opération de renouveau pour la formation politique libérale flamande, baptisée "feu libéral" (Liberaal Vuur). Il a, dans le même temps, présenté deux nouveaux vice-présidents, la présidente du Sénat Stephanie D'Hose et le député Jasper Pillen, qui superviseront ce renouvellement.

"Nous avons plus que jamais besoin d'un parti libéral fort. Un parti qui apporte des réponses libérales radicales aux défis auxquels les citoyens sont confrontés aujourd'hui", a déclaré Egbert Lachaert.

Quatre tournée en 2022

C'est pourquoi il y aura quatre journées de congrès en 2022, "avec des personnes de l'intérieur et de l'extérieur de notre parti et avec le soutien d'experts", a annoncé le président de l'Open Vld. Lors de chacune de ces journées, deux au printemps et deux à l'automne, des priorités politiques seront formulées qui seront portées au grand congrès libéral du printemps, "le point d'orgue de toute l'opération". Une nouvelle déclaration du parti pour les dix prochaines années y sera alors adoptée.

La première des quatre journées du congrès, le 23 avril, intitulée "Une démocratie plus forte, un pays plus efficace", portera sur le renouvellement politique et la réduction et la réforme de l'État. Le 21 mai, "Aller de l'avant dans une économie moderne" se concentrera sur des thèmes tels que la fiscalité rémunératrice, l'esprit d'entreprise, la mobilité sociale et le logement durable. La troisième journée de conférence, "La liberté aujourd'hui et demain", aura lieu le 17 septembre et traitera d'une nouvelle définition de la liberté en 2022, de questions (bio-)éthiques, de la vie privée dans le monde numérique, etc. Le cycle se terminera le 22 octobre sous la devise "Chacun chez soi dans notre société" et abordera les thèmes du vivre ensemble, de la migration et de l'identité.

"Ce sont des thèmes libéraux fondamentaux sur lesquels nous devons prendre une position nouvelle. Les libéraux ont toujours ouvert la voie avec des idées nouvelles et radicales qui ont façonné notre société. Nous allons le faire à nouveau. Tous ceux qui veulent réfléchir et travailler sur ce sujet sont les bienvenus", a conclu Egbert Lachaert.

Dans cette crise, nous avons besoin d'un guide, qui puisse nous piloter en toute confiance

Lors de cette réception numérique de Nouvel An, le Premier ministre Alexander De Croo et le président Egbert Lachaert ont également fait le bilan de l'année écoulée. Pour ce dernier, "la crise corona est, pour notre génération, notre guerre. Ni moi ni mes parents n'avons connu la guerre. Dans cette crise, nous avons besoin d'un guide, qui puisse nous piloter en toute confiance".

Pour le Premier ministre, la leçon à tirer pour tous est que la liberté individuelle ne doit pas entraver la santé de ceux qui nous entourent. "C'est ça la solidarité", a souligné Alexander De Croo.