Le président de l’ABSYM au gouvernement : « Ne pas avoir obligé la vaccination relève de la non-assistance à personne en danger »

Luc Herry, le président de l’ABSYM qui succès à Philippe Devos, était l’invité de "QR le débat". Sur le plateau, celui-ci était invité à donner son avis sur la pertinence du Covid Safe Ticket. "Nous ne sommes pas dans un monde de Bisounours", a-t-il d’emblée répondu. "Il y a des CST frauduleux et donc des libertés frauduleuses. Les médecins sont confrontés aux malades covid, les voient souffrir et mourir, développer un covid long. Le CST protège les plus vulnérables et est donc encore aujourd’hui positif", estime-t-il avant d’ajouter que l’obligation du CST existe parce que des personnes ont fait le choix de ne pas être vaccinées. "La liberté de certains enfreint la liberté de beaucoup d’autres", assure-t-il. "Les médecins auraient préféré une obligation vaccinale. Si nous l’avions eue en septembre, nous aurions oublié le CST et n’aurions même plus besoin de preuves vaccinales puisque tout le monde serait vacciné. La politique a beaucoup trop traîné et doit se remettre en question, être plus proactive et écouter le personnel confronté aux malades", avoue-t-il. "Pour moi, le fait de ne pas avoir obligé cette vaccination et chez les soignants, et pour la population, est une erreur. On peut même parler de non-assistance à personne en danger parce que ça a suscité pas mal de décès."