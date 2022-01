Le président de Credit Suisse démissionne, Axel Lehmann lui succède

M. Horta-Osório a démissionné suite à une enquête commandée par le conseil d'administration.

"Je regrette qu'un certain nombre de mes actions personnelles ait conduit à des difficultés pour la banque et compromis ma capacité à représenter la banque à l'interne et à l'externe", a-t-il déclaré dans la communiqué, mettant cependant en avant le réalignement stratégique mis en place depuis son arrivée à la tête de la banque.