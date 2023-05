Le président de Burnley épaté par Kompany : "C'est un gars incroyable... tout le monde voulait se marier avec Vincent"

Dimanche dernier, Vincent Kompany prolongeait son contrat avec Burnley jusqu’en juin 2028. L’ancien entraineur du Sporting d’Anderlecht a été brillant à la tête des Clarets, décrochant le titre en Championship pour sa première saison en Angleterre. C’est tout naturellement que les dirigeants ont voulu lui mettre le grappin dessus, d'autant qu'il était pisté par des formations de Premier League, comme Chelsea et Tottenham.

"Tout le monde voulait se marier avec Vincent. J’espère que l’histoire entre lui et le club va durer très très longtemps. Vincent est plus que certainement l’une des personnes les plus spéciales que j’ai eu la chance de rencontrer. Il est réfléchi, prévenant. Il est attaché à certaines normes, pour lui-même et pour les autres. Je suis impressionné par sa capacité de communiquer son désir de succès et sa volonté de tout faire pour le rendre possible", a précisé Alan Pace, président de Burnley, à la BBC.

"Regardez bien la manière dont il développe des relations avec ses joueurs ou avec l’extérieur. Tout ce que vous voyez, c’est simplement le dixième de ce qu’il est réellement. Je suis sûr que seule sa famille sait à quel point il est spécial. J’ai déjà passé pas mal de temps avec lui, c’est un gars incroyable", a-t-il conclu.