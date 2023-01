Le président congolais réclame à nouveau des sanctions de l’ONU contre le Rwanda

M. Tshisekedi a accusé le Rwanda de défier la communauté internationale et a demandé à celle-ci d’être plus conséquente par rapport aux différentes violations des droits internationaux. "Continuer à cacher la vérité déjà connue de tous et refuser de débattre de ce rapport pour couvrir les auteurs de ces crimes abominables, c’est encourager l’impunité", a-t-il dit. Le président congolais, candidat à sa succession lors des élections prévues le 20 décembre prochain, a salué également les positions prises le 20 décembre 2022 par le Conseil de Sécurité de l’ONU à travers ses résolutions 2666, qui a renouvelé le mandat de la Monusco (la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC) pour un an, et 2667, levant l’obligation de notification d’achats d’armes par le gouvernement de Kinshasa – des positions soutenues en amont par certains partenaires, notamment : la Belgique, les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, et la Chine M. Tshisekedi a également donné sa position par rapport aux différentes médiations régionales en cours pour désamorcer le conflit dans l’Est congolais "Sans naïveté ni faiblesse, la République démocratique du Congo demeure attachée aux processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance aux médiateurs désignés", a-t-il souligné.