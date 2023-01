Le président américain Joe Biden se rendra en mars au Canada, annonce la Maison Blanche

En lever de rideau du sommet de Mexico, Joe Biden et Justin Trudeau ont promis "des mesures audacieuses pour combattre le changement climatique et transformer l’Amérique du Nord en moteur pour le développement de l’énergie propre". Ils ont évoqué un "moment unique pour renforcer la chaîne d’approvisionnement en métaux stratégiques, les véhicules électriques, et les semi-conducteurs".

À peine investi, Biden avait organisé une rencontre virtuelle avec Trudeau en février 2021. "Les États-Unis n’ont pas d’amis plus proches que le Canada", avait-il alors déclaré.