Le président américain Joe Biden reçoit son homologue israélien en saluant la relation "indestructible" entre les deux pays

Joe Biden a reçu mardi à la Maison-Blanche son homologue israélien Isaac Herzog, saluant une relation "indestructible" avec Israël malgré les tensions avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu et sa réforme judiciaire.

Le président israélien, qui joue un rôle essentiellement protocolaire, a été reçu dans le Bureau ovale, affirmant être venu avec "la gratitude et les remerciements de tous les côtés de l’échiquier politique", alors que le président américain a taxé d'"extrémistes" certains membres du gouvernement israélien. Il a encore évoqué "le débat animé" qui prévaut aujourd’hui dans son pays dans une allusion à cette réforme judiciaire controversée, tout en lançant devant la presse : "Laissez-moi réitérer, clairement, très clairement, que la démocratie israélienne est saine, forte et résiliente". M. Herzog, qui avait déjà été reçu par le président américain en octobre 2022, effectue une visite de deux jours à Washington et il doit s’adresser mercredi aux deux chambres du Congrès réunies en session plénière.

La visite est l’occasion pour le tout Washington de mettre en avant son soutien "indéfectible" à l’allié israélien mais l’ombre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu plane sur le déplacement. Les relations entre les États-Unis et Israël se sont en effet détériorées depuis le retour au pouvoir de M. Netanyahu en décembre grâce à une alliance avec des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite.