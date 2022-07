Le président américain Joe Biden en route pour sa première tournée au Moyen-Orient

Vides de sens

Joe Biden doit discuter vendredi à Bethléem en Cisjordanie avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. S'il clame prendre le contre-pied de Donald Trump, le démocrate de 79 ans n'a pas rouvert le consulat américain à Jérusalem-Est, pas plus qu'il n'a vraiment cherché à relancer le processus de paix. "Jusqu'à présent, nous n'entendons que des mots vides de sens et nous ne voyons aucun résultat", a dit à l'AFP Jibril Rajoub, un ténor de l'Autorité palestinienne.

Autre sujet crucial: la perspective, encore bien hypothétique, d'une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Joe Biden tracera un trait d'union symbolique entre les deux pays en effectuant un vol direct inédit vendredi entre Tel-Aviv et Jeddah. "Le fait que le président Biden vole directement en Arabie saoudite résume la dynamique des derniers mois (...) Nous espérons et agissons de façon à ce qu'il s'agisse des premiers pas, du début, d'un processus de normalisation", a déclaré mardi un haut responsable israélien. L'administration Biden voudrait par ailleurs obtenir du royaume saoudien, un allié stratégique des Etats-Unis et premier exportateur de brut mondial, qu'il ouvre les vannes pour calmer l'envolée des cours de l'or noir et apaiser l'inflation.

En campagne, Joe Biden voulait réduire ce royaume au rang de "paria" après l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Elu, il a déclassifié un rapport concluant que le prince héritier et homme fort du royaume Mohammed ben Salmane, dit "MBS", avait "validé" ce meurtre.

Samedi à Jeddah, il est prévu que Joe Biden rencontre ce même "MBS".