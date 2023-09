Le président américain Joe Biden autorise de nouveaux forages pétroliers dans le Golfe du Mexique

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé vendredi la délivrance prochaine de permis d’exploitation de pétrole et de gaz dans le Golfe du Mexique, au grand dam des associations écologistes.

Le président démocrate brise ainsi, une fois de plus, sa promesse de campagne de ne pas autoriser de nouveaux forages d’énergies fossiles sur les terres fédérales. La décision annoncée vendredi est aussi vivement critiquée par l’industrie des hydrocarbures, parce qu’elle concerne un nombre de forages plus réduit que ce qui avait été prévu sous le président Donald Trump. L’autorisation inclut la possible délivrance de permis pour trois zones de forages, le chiffre "le plus faible" de l’histoire à ce propos, selon l’administration Biden.

Selon le département de l’Intérieur, qui gère les terres fédérales, l’Etat est contraint par la législation d’ouvrir des permis d’exploitation d’hydrocarbures pour pouvoir autoriser davantage de projets éoliens. "L’administration Biden-Harris est déterminée à construire un futur basé sur les énergies propres et qui assure une indépendance énergétique à l’Amérique", a ajouté Deb Haaland, ministre de l’Intérieur. Plus tôt cette année, l’administration Biden avait interdit toute nouvelle exploitation de gaz ou de pétrole dans une immense zone du nord de l’Alaska pour répondre à "la crise climatique", cinq mois après avoir pourtant approuvé un projet d’hydrocarbures dans ce même Etat, proche de l’Arctique.