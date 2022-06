Le "présentéisme" au travail a augmenté depuis la crise sanitaire

Le nombre de personnes qui continuent de travailler malgré le fait d'être malades a progressé depuis la crise du coronavirus, alors qu'il avait diminué avant la pandémie, selon une étude du prestataire de services RH Securex publiée mardi. Parmi les travailleurs se déclarant malades, une personne sur sept continue systématiquement de travailler.

Le nombre de personnes qui travaillent en étant malades avait diminué de moitié entre 2014 et 2019, passant de 20,2% à 10%, et a enregistré une augmentation de plus de 40% en 2021 pour atteindre 14,2%, détaille Securex. Ces personnes ne fournissent pas de certificat médical et se rendent chez leur employeur ou font du télétravail, une pratique qui a accentué la tendance au "présentéisme".