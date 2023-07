Le présentateur de la BBC au cœur de révélations est Huw Edwards, une des stars de la BBC

La BBC est dans la tourmente depuis que le tabloïd The Sun a écrit vendredi qu'un présentateur vedette de la BBC avait payé une personne mineure en échange de photo à caractère pornographique. D'autres accusations de comportements menaçants ou abusifs ont été formulées ces derniers jours. L'identité du présentateur visé relevait de plus en plus du secret de polichinelle, le nom de Huw Edwards circulant massivement sur les réseaux sociaux.

Présentateur star du journal de 22H00 au Royaume-Uni, le journaliste de 61 ans, qui avait annoncé au monde la mort de la reine en octobre dernier, avait été suspendu dimanche par la BBC.

De son côté, la police londonienne a indiqué mercredi soir qu'aucune infraction pénale ne semblait avoir été commise dans le cadre de cette affaire qui fait les gros titres depuis cinq jours. "Pour parvenir à cette décision, (les policiers) se sont entretenus avec un certain nombre de parties, dont la BBC, le plaignant présumé et la famille de ce dernier", a expliqué la police de Londres dans un communiqué. "Il n'y a pas d'autre action de la part de la police."