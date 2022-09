Le prénom de sa maîtresse pour son enfant ? Adam Levine de Maroon 5 dans la tourmente

Suite à toutes les rumeurs qui ont découlé de ce témoignage, Adam Levine a souhaité clarifier les choses dans sa story sur Instagram : "J’ai fait preuve d’un mauvais jugement en parlant de cette manière avec quelqu’un d’autre que mon épouse. Je n’ai pas eu de liaison, néanmoins, j’ai dépassé les bornes pendant une période regrettable de ma vie. " déclarant que seules ses paroles ont été parfois inappropriées. "Ma femme et ma famille sont tout ce dont je me soucie dans ce monde. J’ai été assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi ". L’artiste se rend compte de son erreur " Je ne la ferai plus jamais. J’en prends l’entière responsabilité. On va s’en sortir. Et nous le ferons ensemble. "

Il y a 6 jours, l’épouse du chanteur dévoilait une image de son ventre arrondi pour annoncer la venue de leur troisième enfant.