Le premier week-end de Tomorrowland débute ce vendredi

Le Festival Tomorrowland fait son grand retour à Boom pour sa 16e édition. Pour la première fois, il aura lieu pendant trois week-ends, du 15 au 31 juillet.

800 artistes seront présents sur 14 scènes, dont les plus grosses pointures de la musique électro, comme Armin van Buuren, Major Lazer, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Charlotte de Witte et Martin Garrix.

Si les DJ sont souvent dans l’ombre derrière les platines, la vraie star du festival est peut-être le public lui-même : devant des décors féériques et démesurés, les 600.000 festivaliers venus du monde entier rayonnent dans leurs tenues excentriques.

Tomorrowland est devenu bien plus qu’un festival : c’est une carte de visite pour la Belgique.