Comme annoncé il y a quelques semaines Smashing Pumpkins est de retour avec un album conséquent de 33 morceaux qui sortira en trois volets et dont le premier vient d’arriver.

Il s’agit en réalité d’une suite aux albums Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) et Machina/The Machines Of God (2000). Ces deux albums fêtent respectivement leurs 25 et 20 ans.

Les onze premiers morceaux d’ATUM (prononcé “autumn” et qui arrivera en totalité fin avril 2023) viennent de sortir sous le titre Act 1.