Le premier vol d’Ariane 6 désormais prévu au dernier trimestre 2023

Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 est désormais prévu au dernier trimestre 2023, a annoncé mercredi le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui avait été contrainte au printemps de le repousser à l’an prochain en raison de retards pris dans les essais du nouveau lanceur.

"C’est une date prévue et le programme devra encore réaliser successivement et en temps voulu un certain nombre d’étapes clés pour que ce calendrier reste valide", a mis en garde Josef Aschbacher, lors d’une conférence de presse.

Le programme de ce nouveau lanceur destiné à succéder à Ariane 5 et à remplir les missions auparavant effectuées par la fusée russe Soyouz avait été lancé en 2014. Initialement prévu pour 2020, le premier vol d’Ariane 6 avait déjà dû être reporté de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19 et de certaines difficultés de mise au point.