Le premier violon certifié vegan mis au point pendant le confinement par un luthier irlandais

Le luthier irlandais Padraig O’Dubhlaoidh, fortement investi dans la réflexion d’une lutherie plus durable et éthique, a développé un violon entièrement végétalien, sans aucun produit d’origine animale. Il s’agit du premier violon artisanal 100% végétalien à recevoir la certification végane de la part de la Vegan Society.

Ce n’est pas un secret, plusieurs produits d’origine animale entrent dans le processus de fabrication "classique" d’un violon. La colle utilisée pour assemblés les parties du violon sont souvent faites à partir de sabots et de peaux d’animaux, et la mèche des archets est, elle, constituée de crins de cheval.

L’instrument qui a été imaginé par le luthier irlandais Padraig O’Dubhlaoidh pendant le premier confinement – aboutissement de quarante années d’expérimentation dans le domaine de la "lutherie durable" – propose un violon artisanal, alliant, selon les dires du luthier, les techniques modernes au "savoir-faire de certains des plus grands facteurs de l’histoire tels que Stradivari, Guarneri et Maggini", mais totalement exempts de produits d’origine animale. Ainsi, la colle utilisée par O’Dubhlaoidh est d’origine végétale ou minérale, et les colorants utilisés pour le violon sont à bases de plantes et fruits, comme les baies sauvages, et d’eau de source collectée dans les collines de Malvern, près de l’atelier du luthier.

S’il n’est pas le premier luthier à fabriquer des violons végétaliens, Padraig O’Dubhlaoidh est en revanche le premier luthier à voir sa création certifiée du label 100 vegan par la Vegan Society, qui fait autorité dans le domaine.

Et outre la valeur plus éthique, durable et écologique de son nouveau, le luthier irlandais affirme que cette nouvelle colle sans produit d’origine animale améliore la qualité du violon et l’acoustique du violon. La colle animale, selon lui, aurait des effets néfastes sur les violons, notamment en raison de trop fortes tensions sur les composants en bois.