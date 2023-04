"Le Premier venu" est un téléfilm réalisé par Michel Leclerc. Celui-ci débute sa carrière dans l’audiovisuel en 1995 en tant que monteur et chroniqueur pour la chaîne Canal+, puis scénarise plusieurs courts-métrages et épisodes de séries avant de se lancer dans le grand bain et d’écrire son premier film, "J’invente rien", avec Kad Merad en tête d’affiche. De là, il enchaîne les projets de toutes sortes, écrivant tant pour la télévision que pour le cinéma, mais se fait surtout connaître du public suite au succès du film "Le nom des gens", pour lequel il remporte le César du meilleur scénario orignal en 2011.

Réalisateur et scénariste aguerri, il met cette fois ses talents d’écriture au service d’une comédie romantique pleine de charme, portée par l’actrice Claire Keim.