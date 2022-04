Le premier tweet en NFT qui devait monter à 48 millions de dollars a été enchéri à 280 dollars…

Le premier Tweet de Jack Dorsey en NFT a été mis en vente pour 48 millions de dollars mais est parti à… 280 $ !

L’entrepreneur en crypto Sina Estavi avait acheté le tout premier tweet du fondateur de Twitter Jack Dorsey en tant que NFT pour 2,9 millions de dollars l’année dernière. Il l’a remis en vente en espérant 48 millions de dollars mais cela ne s’est pas fini comme prévu.

Jeudi dernier, il a annoncé sur Twitter qu’il souhaitait vendre le NFT et a promis que 50% de ses bénéfices (qui, selon lui, dépasseraient 25 millions de dollars) iraient à une association caritative. Cependant, à la fin de l’enchère, le prix n’était monté qu’à 280 dollars. L’entrepreneur, qui a vu ses cryptomonnaies tomber après son arrestation en Iran en 2021, ne compte pas le vendre à cette enchère gagnante mais attend une proposition décente, quitte à ne peut-être jamais le revendre, comme l’indique The Financial Post.