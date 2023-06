Le premier testament participatif existe et il a été inventé par des Bruxellois !

Avez-vous déjà imaginé à quoi ressembleraient vos funérailles ? Quelle chanson aimeriez-vous que vos proches passent à votre enterrement ? Qui devrait prendre la parole durant la cérémonie ? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire absolument avant de mourir ? Quatre Bruxellois ont inventé une plateforme pour préparer votre mort en toute sérénité et pour exprimer à vos proches ce qui compte vraiment pour vous aujourd’hui et pour le jour où vous ne serez plus là.

"La Cigale, ayant chanté tout l’Été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue." Le lien avec la fable de La Fontaine n’est pas anodin. "Ne soyez pas comme la Cigale, soyez comme moi : anticipez ! Réussissez votre mort en 5 clics." peut-on lire dans le communiqué du premier testament participatif au monde, mis au point par François, Simon, Jonathan et Pierre. "Nous sommes partis d’un constat : en dehors d’un testament officiel, pompeux et coûteux, il n’existe rien de pratique et encore moins de fun pour signifier à nos proches ce qui compte pour nous en ce qui concerne notre décès." détaille François, co-fondateur de La Cigale. "L’idée nous est venue lors d’une soirée entre amis. Nous sommes des grands fans de musique dans la famille et je me suis rendu compte que je savais précisément quelle chanson je souhaitais passer à mon enterrement mais que si je ne l’avais pas dit à mes proches, personne ne l’aurait jamais su !" ajoute Jonathan, co-fondateur de La Cigale, au micro de Bx1.

Sur la plateforme, qui se présente comme un réseau social, vous invitez vos proches à découvrir de votre vivant, la manière dont vous imaginez votre fin de vie. Le but de La Cigale n’est pas de parler argent ou de vos biens immobiliers – pour cela il existe les testaments classiques. La Cigale fait plutôt appel à l’intime et au personnel en vous permettant de partager vos rêves, des petites attentions ou de léguer des objets qui vont sont chers comme votre première guitare, une photo grand format prise lors d’un voyage au Pérou, un carnet qui reprend toutes vos meilleures recettes de cuisine, votre collection de vinyles…