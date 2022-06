Le premier "Tattoo" international de la Défense belge a débuté mardi à Mons

La Défense a indiqué que le thème de l’événement est "La valeur de la Liberté", qui revêt une grande importance dans le contexte international actuel. Quatre musiques militaires, dont trois étrangères, se produiront dans le cadre du Tattoo : le bagad de Lann-Bihoué (France), The Representative Central Band of the Polish Armed Forces (Pologne), The 2D Marine Division Band (Etats-Unis) et la Musique Royale de la Marine belge.

Le spectacle, agrémenté d’images vidéo et d’un spectacle de lumière, sera assuré par quelque 150 musiciens professionnels. Plusieurs autorités avaient été annoncées au Tattoo à Mons, notamment Ludivine Dedonder, ministre belge de la Défense, Tommy Leclercq, gouverneur de la province de Hainaut, Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, ainsi que plusieurs autorités militaires belges et étrangères. Les orchestres passent deux jours en Flandre avant de terminer leur tour dans la capitale, ce samedi.