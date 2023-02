Le premier salon Antica Brussels mettra à l’honneur les femmes dans l’art

Le premier salon Antica Brussels, qui se déroulera à Bruxelles du 19 au 23 avril 2023 à Tour & Taxis, mettra en lumière les "femmes qui font l’art", annoncent mercredi les organisateurs de l’événement. C’est la première fois que la capitale accueille ce rendez-vous des amateurs d’art.

À travers des conférences et un parcours thématique digital, Antica Brussels souhaite, pour sa première édition dans la capitale, donner de la visibilité aux artistes, galeristes, expertes, collectionneuses… et autres personnalités qui contribuent par leurs actions quotidiennes à l’histoire de l’art.

Le salon restera fidèle à la "recette" qui a fait son succès à Namur, en renforçant "son ancrage dans les tableaux des 19e et 20e siècles, la peinture belge et européenne de l’après-guerre, le bijou, le mobilier ancien et vintage, ainsi que l’objet de collection", assurent les organisateurs.

"Antica mise à Bruxelles sur une formule innovante : un format compact de cinq jours qui se recentre volontairement sur la Belgique, avec 80% de galeries nationales", précisent les programmateurs.

Antica Namur, dont la 45e édition a été célébrée en nombre dernier, est consacré chaque année aux arts décoratifs, tableaux, bijoux et mobilier. L’événement accueille chaque année des dizaines d’exposants venus du Luxembourg, de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie à Namur Expo. En 2022, plus de 20.000 visiteurs avaient arpenté les allées de la foire d’art et d’antiquité namuroise.

plus d’infos sur le site officiel de l’événement