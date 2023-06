Le premier roman de Salman Rushdie, introuvable en français, s’offre une réédition

Le premier roman de l’écrivain Salman Rushdie, "Grimus", introuvable en français, va être réédité pour la rentrée littéraire, ont annoncé les éditions Gallimard lundi.

Ce roman publié en 1975, alors que l’auteur avait 28 ans, avait été traduit par les éditions JCLattès en 1977. Il n’a jamais été réédité depuis. Il doit ressortir en poche, aux éditions Folio, le 24 août, avec la même traduction, par Maud Perrin. "Grimus" est un conte fantastique sur un homme doté de l’immortalité, Aigle Errant, qui après plus de sept siècles cherche à se débarrasser de ce don. Le livre a eu peu de succès, Rushdie ne le connaissant qu’avec son second roman, "Les Enfants de minuit" (1981), qui obtient le prix Booker. De Salman Rushdie paraît le 6 septembre "Victory City" (éditions Actes Sud, traduit par Gérard Meudal), son 15e roman, publié en anglais en février. Cet américano-britannique d’origine indienne vit depuis 1989 sous la menace d’une fatwa émise par l’Iran après la publication de son livre "Les Versets sataniques". Cible en août 2022 par une tentative d’assassinat alors qu’il donnait une conférence à Chautauqua (nord-est des États-Unis), il a perdu l’usage d’un œil et d’une main.