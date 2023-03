Le premier roman d'Anthony Passeron, une "urgence" de mettre par écrit un drame familial

Anthony Passeron s'est confié sur ce qui l'a lancé dans la rédaction. Ici, véritablement, l’auteur suit le fil qui va du particulier à l’universel : "L'enfant que je suis en grandissant, s'est rendu compte qu'un événement traumatique assez commun finalement avait traversé l'histoire de ma famille. A posteriori je me suis rendu compte que non seulement ils n'avaient pas été capables de mettre des mots sur cet événement, mais que cela trahissait chez eux sans doute une incapacité à l'analyser pour tenter en partie de le surmonter. Le jeune homme puis l'adulte que je suis devenu a été sensible à leur exemple et a essayé de s'inscrire en opposition. C'est-à-dire que l'urgence qui a été la mienne petit à petit c'était de construire un récit autour de cette histoire : la raconter, nommer ses protagonistes et être capable de dire ce qui avait eu lieu dans ma famille et dans tant d'autres. En l'occurrence la toxicomanie d'un oncle et la maladie qu'il avait attrapée, le sida".