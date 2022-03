Le (premier) règne de Medvedev, parmi les plus courts de l’histoire du tennis masculin

Un petit tour et puis s’en va. La première accession au trône mondial de Daniil Medvedev aura été de courte durée. Lundi prochain, lors de la publication du prochain classement, il rendra la première place à Novak Djokovic. Suite à sa défaite dès les seizièmes de finale contre Gael Monfils, Medvedev redeviendra numéro deux mondial après seulement trois semaines passées au sommet.

Si cela est passé extrêmement vite pour le joueur de 26 ans, d’autres joueurs ont passé encore moins de temps au sommet du tennis mondial. Pour Carlos Moya cela a duré deux semaines, contre une seulement pour Patrick Rafter. Ce classement existe depuis 1973 et seulement 27 joueurs différents sont parvenus à se hisser à son sommet.

Mais concernant Daniil Medvedev, il est tout à fait envisageable de le voir augmenter ce total de trois semaines rapidement. Alors qu’il devait atteindre les quarts de finale à Indian Wells pour rester numéro un, il n’aura qu’un tout petit retard sur Novak Djokovic (lui qui n’avait pas le moindre point à défendre) lundi prochain. Dès le Masters 1000 de Miami, qui débutera justement lundi, Medvedev pourrait se hisser à nouveau au top, aux dépens du Serbe, interdit de se rendre aux Etats-Unis car il n’est pas vacciné.

Il pourrait rapidement augmenter son compteur et dépasser des joueurs tels que Thomas Muster (6 semaines), Marcelo Rios (6 semaines), Ievgueni Kafelnikov (6 semaines), John Newcombe (8 semaines), Juan Carlos Ferrero (8 semaines). S’il dépassait Marat Safin et ses neuf semaines au top, il entrerait dans le top 20 des joueurs ayant passé le plus de semaines au sommet. À titre comparatif Novak Djokovic, le recordman dans l’exercice, totalise 361 semaines en tant que numéro un mondial.

Alexander Zverev est également en embuscade de la couronne mondiale, mais il a été sorti très rapidement également à Indian Wells. Il pourrait donc encore y avoir du mouvement tout en haut du classement ATP dans les prochaines semaines.