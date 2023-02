Le premier qualifier du Red Bull Solo Q se déroulera à la Made in Asia !

Pour être sélectionné et représenter son pays au Red Bull Solo Q, il faut participer et remporter l’un des quatre qualifiers pour la finale nationale. À l’issue de cette finale, il ne restera qu’un seul joueur des huit qualifiés… Joueur qui ira représenter les couleurs de son pays lors des Grandes Finales à Londres !

Le premier qualifier aura d’ailleurs lieu à la Made in Asia, à Brussels Expo les 4 et 5 mars prochains. Ce sera également le seul qualifier offline et on le sait, l’offline rajoute une dose de pression et d’enjeu ! Voici les dates des différents qualifiers :

Qualifier 1 : 4-5 mars - Made in Asia

Qualifier 2 : 11 mars – (Inscription)

Qualifier 3 : 14 mars – (Inscription)

Qualifier 4 : 16 mars – (Inscription)

Notez que ces trois qualifiers se déroulent sur la durée d’une semaine, si vous souhaitez y participer attention à ne pas rater votre occasion ! Toutefois, Red Bull a prévu le coup et organisera six autres qualifications internationales, détails à suivre sur leur site.