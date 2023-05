Le Premier ministre japonais se rend en Corée du Sud : pourra-t-il calmer les tensions entre ces deux pays ?

Dès 1905-1910, le Japon exerce un protectorat sur la Corée. Cette domination se renforce pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque les Japonais interdisent l’enseignement de la langue coréenne et puisent en Corée les matières premières et les productions agricoles. L’occupant japonais impose le travail obligatoire dans les entreprises nippones et oblige de nombreuses femmes coréennes à servir d’esclaves sexuelles aux soldats de l’armée impériale (elles ont été appelées les par euphémisme "femmes de réconfort"). Ce n’est qu’à la capitulation du Japon en août 1945 que cessa cette occupation.

Le gouvernement coréen estime qu’environ 780.000 Coréens ont été enrôlés dans le travail forcé par le Japon pendant les 35 années d’occupation et qu’environ 200.000 Coréennes ont été contraintes de servir dans les bordels de campagne de l’armée japonaise.

Cette problématique empoisonne depuis des années les relations nippo-coréennes. En 1965, les deux pays ont signé un traité qui, par le paiement une somme de 800 millions de dollars, était censé régler toutes les revendications concernant la période coloniale. Mais la blessure reste ouverte côté coréen, comme en témoigne la manifestation qui se tient, chaque mercredi depuis le 8 janvier 1992, à proximité de l’ambassade du Japon à Séoul afin de réclamer des excuses officielles et la reconnaissance par l’Etat japonais de sa responsabilité.