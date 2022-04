Le Premier ministre De Croo a rendu visite aux militaires belges en mission "OTAN" en Roumanie

Lors du discours qu’Alexander De Croo a prononcé devant les troupes belges réunies sur le tarmac de la base de Costanta, il a remercié les "hommes et les femmes qui, ici, servent à plus de 2000 km de chez eux et de leur famille". Nous sommes, a dit le Premier ministre, "immensément reconnaissants". "Pour beaucoup de gens, ce sont des temps très incertains. Mais à des moments comme ceux-ci, c’est bon de savoir que nous pouvons compter sur vous et sur votre dévouement. Votre présence ici est utile", a ajouté Alexander De Croo.

Le Premier ministre belge a souligné une fois de plus l’importance de ce déploiement dans le cadre de l’OTAN. "Vous n’êtes pas juste un symbole de la solidarité entre nous. Votre présence est un message clair au reste du monde : nous défendrons notre liberté. Nous défendrons notre démocratie et le monde libre, soyons clairs, ne se rendra jamais", a-t-il conclu devant les troupes.

L'amiral Hofman, le Chef de la Défense, a pour sa part levé une incertitude qui planait depuis le début de cette mission, entamée début mars: sa durée, initialement fixée à "trois à six mois". Sans d'avancer sur une date précise, qui dépend de concertations en cours avec la France et les Pays-Bas, qui devraient relever les Belges, il a annoncé que tout le monde devrait être "rentré à la maison" avant le 31 juillet.

La Belgique intensifiera-t-elle sa présence dans le cadre de l’OTAN en Roumanie ? Enverra-t-elle plus de militaires sur place ? A la RTBF, Alexander De Croo répond qu’il est "clair que le dispositif de l’OTAN sur cette frontière est va devenir plus important". "Est-ce que la Belgique en fera partie davantage ? C’est encore à décider", ajoute la Premier ministre. Si le Haut Commandement de l’OTAN décide de renforcer son dispositif en Roumanie à la frontière ukrainienne, la Belgique ne s’opposera pas à envoyer plus d’hommes. "Si on nous demande de faire d’avantage, on le fera, c’est clair", a précisé Alexander De Croo. Le Premier ministre rappelle aussi que la Belgique fait depuis une quinzaine d’années du côté des Etats baltes, où les F16 belges contrôlent l’espace aérien. La mission des F16 belges vient d’être prolongée et étendue vers la Pologne. Là aussi, si la Belgique est invitée à faire plus, le Premier ministre ne l’exclut pas.

Quant à fournir des armes lourdes, comme l’Ukraine le demande pour se défendre dans le Donbass, Alexander De Croo rappelle que la Belgique a été l’un des premiers pays à fournir "du soutien militaire à l’Ukraine". La Belgique continuera à la faire, "dans les capacités de la Belgique, par exemple acheter un certain matériel qu’on envoie directement en Ukraine", conclut le Premier ministre belge.

Le Chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman a aussi réagi à une éventuelle demande de l'OTAN pour accroître sa présence près des frontières est de l'Alliance atlantique. "Nous avons des ressources qui sont nécessaires. Tout est une question de planification et, éventuellement, de priorités à mettre", a réagit l'amiral Hofman. Celui-ci précise aussi que la Défense belge a prévu, ce été d"envoyer un détachement vers la Lithuanie tout en maintenant encore les F16 en Estonie, "pour le moment, pour plusieurs mois".

Pour ce qui est de la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine, le Chef de la Défense confirme que "l'état de l'équipement de la Défense belge ne nous permet pas de répondre à ce besoin".