Le Premier ministre chinois souligne que Pékin est "lié par le sang" avec Taïwan

Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est fermement prononcé contre l'indépendance de Taïwan, dimanche, lors du discours d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire (ANP). Il a appelé à une "réunification pacifique" avec la république insulaire démocratique et autonome.

"Puisque nous, Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan, formons une seule famille partageant le même sang, nous devons promouvoir les échanges et la coopération économiques et culturels, et améliorer les systèmes et les politiques qui contribuent au bien-être de nos compatriotes taïwanais", a déclaré Li Keqiang.