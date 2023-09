Le Premier ministre Alexander De Croo réagit aux incendies qui ont frappé des écoles dans la région de Charleroi

Le Premier ministre, Alexander De Croo a réagi, via une vidéo postée sur son compte Instagram, aux incendies qui ont frappé plusieurs écoles de la région de Charleroi ces derniers jours.

Quatre écoles fondamentales et communales de la région, situées à Marcinelle, Couillet et Charleroi-Nord ont été la cible d’incendies et d’actes de vandalisme dans la nuit de mardi à mercredi. Des tags anti Evras avaient été retrouvés sur les lieux. Evras est ce cours d’éducation sexuelle prévu désormais dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La nuit dernière, une autre école, à Monceau sur Sambre, a elle aussi été le théâtre d’un incendie, même si le parquet n’a pas encore établi de lien avec les incendies précédents.

Dans son message, Alexander De Croo explique que "comme père", il est "profondément choqué par les incendies criminels qui ont eu lieu dans les écoles en Wallonie". "Ceci est totalement inacceptable", poursuit-il. "Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants", ajoute-t-il.

Le Premier ministre précise que l’enquête est en cours et qu'"on fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice".

A propos des cours d’Evras, Alexander De Croo ajoute que "l’accès à l’éducation sexuelle ne peut être mis en doute". Cette éducation "rend nos enfants résistants et est la base pour une bonne santé sexuelle", conclut le Premier ministre.