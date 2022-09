Le premier ministre Alexander De Croo et Gel-Man, super-héros des temps modernes, dans le Grand Cactus

On était déjà sorti totalement consternés de l’année 2021 !

En fait, c'est parce qu’on n’avait pas encore vu venir l’année 2022…

Guerre en Ukraine, canicule, covid qui s’en va et qui revient, variole du singe, prix de l’énergie qui explosent...

Pour répondre aux questions que l'on se pose, Alexander De Croo a accepté l'invitation du Grand Cactus.

Pour faire face à tous ces problèmes, le premier ministre a fait appel à un super-héros qui pourraient sauver la Belgique... Gel-Man !

Mais d'où provient le surhomme qui a des airs d'Yves Van Laethem ? Il travaillait dans son laboratoire, soudain, la foudre s’est abattue sur son corps qui a fusionné avec un vaccin Moderna et une bouteille de gel hydroalcoolique. Et in fine de visu vade retro Satanas et diabolo, la transmutation a été un succès…

Comment gérer tous ces problèmes, et à quoi notre petit pays doit-il s’attendre dans les mois qui viennent ? Voilà une mission pour Gel-Man et Alexander De Croo !