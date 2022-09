Le premier magazine du futur vient d'éclore dans le metaverse.

On pensait avoir tout vu dans le metaverse mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des créateurs de contenus. Après les défilés de mode, les concerts, les expositions et même les mariages, voilà que les mondes virtuels se mettent désormais au journalisme. L'Italienne Gloria Maria Cappelletti, directrice créative et rédactrice spécialisée dans la mode, les arts, et les technologies, est la rédactrice en chef de Red-Eye, le premier magazine qui tend à faire disparaître les frontières entre mondes réel et virtuel, comme le révèle Women's Wear Daily (WWD).

Le magazine se décline à la fois à travers un site web et un espace dans le metaverse Spatial.

Il traite sans surprise de ces nouveaux mondes virtuels avec un accent porté sur la mode, la beauté et la musique, à en croire les premières rubriques proposées sur la version la plus traditionnelle. Dans la version metaverse, il est possible de naviguer dans différentes pièces qui mettent l'accent sur un article, un reportage ou une initiative spécifiques tandis que la version web2 permet de découvrir une foule d'articles et d'interviews sur différents thèmes. Tommy Hilfiger, qui a lancé plusieurs projets dans le metaverse, compte parmi les premiers créateurs interrogés.