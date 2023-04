Le premier long métrage de Baloji sélectionné au festival de Cannes

Tourné entre la Belgique et la République démocratique du Congo, "Augure" est un film choral retraçant l'histoire de quatre personnages considérés comme sorcières et sorciers. Ils vont trouver le moyen de s'entraider pour sortir de leur assignation dans une Afrique fantasmagorique. Premier long-métrage de l'artiste belgo-congolais Baloji, il a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard pour cette 76ème édition du célèbre festival, qui met en avant des films originaux et audacieux de réalisateurs encore peu connus.

Je suis hyper fier, honoré de cette sélection qui au vu de mon parcours a des allures de victoire. Je pense également à mon pays d'origine et ce que représente une visibilité à Cannes pour la création cinématographique du plus grand pays francophone au monde et que cela va en inspirer d'autres