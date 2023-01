Le premier implant cérébral pour traiter la dépression se lance dans la phase de test sur l’humain

Inner Cosmos explique que les impulsions électriques ne seraient envoyées que pendant une quinzaine de minutes chaque jour. Ils espèrent ainsi traiter les problèmes de santé mentale avec du matériel physique et efficace plutôt que des méthodes traditionnelles telles que la psychiatrie et la psychologie. Le test devrait durer une année complète et d’autres patients pourraient rejoindre l’essai clinique en cours, selon le DailyMail.

Le PDG d’Inner Cosmos, Meron Gribetz, a déclaré à Forbes : "Notre mission est de créer un monde qui restaure le pouvoir cognitif de l’humanité en rééquilibrant l’esprit humain. Les effets sont ressentis par des millions de personnes, entraînant une augmentation des niveaux de dépression. Nous pensons que notre approche peut apaiser la vie des personnes souffrant de dépression et éventuellement s’adapter à d’autres troubles cognitifs."

C’est un psychiatre qui programme l’appareil et le règle en fonction des besoins de chaque patient. Des capteurs surveillent en permanence l’implant et un médecin peut consulter un tableau de bord connecté à distance pour voir comment se porte le cerveau du patient en temps réel.

Les essais cliniques continueront donc pendant au moins un an avant la publication des résultats.