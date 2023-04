Le premier hôtel imprimé en 3D va ouvrir au Texas.

Direction le Texas pour découvrir ce projet hors norme. Dans le désert de Marfa balayé par les vents, le célèbre cabinet d'architectes ICON, qui travaille aux côtés de la Nasa pour développer des abris imprimés en 3D prévus pour être installés sur la Lune et Mars, s'est occupé de rénover un petit hôtel, baptisé El Cosmico, pour le transformer en un établissement pleinement ancré dans son environnement désertique.

Habitations aux formes arrondies, arches et formes paraboliques, les bâtiments couleur ocre du nouvel hôtel doivent donner l'impression qu'ils sont directement sortis de cette terre aride. C'est précisément l'une des raisons pour laquelle on fait appel à l'impression en trois dimensions.

"Le nouvel hôtel et les maisons présentent des courbes et des dômes organiques, un langage architectural primordial qui ne peut être réalisé que par impression 3D. La technologie d'ICON excelle dans la création de formes douces et de surfaces courbes permettant de donner vie à cette vision du design", explique le cabinet d'architecture.